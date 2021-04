Pidcock zijn seizoen zit er dan toch nog niet op: de Brit start in Luik-Bastenaken-Luik

Normaal gezien zat het seizoen van Tom Pidcock er nu al op, en mocht de Brit zich beginnen voorbereiden op het mountainbiken. Na overleg met zijn team, Ineos, is er besloten dat Pidcock toch nog aan start zal komen van Luik-Bastenaken-Luik.

Vooraf was er aangekondigd dat de Waalse Pijl de laatste wedstrijd van het seizoen zou zijn van Britse Ineos-renner Tom Pidcock. Nu is daar dus anders over beslist. Na Luik-Bastenaken-Luik stopt het voorjaar voor Pidcock en zal hij zich voorbereiden op drie mountainbikewedstrijden in mei.

Pidcock kwam in de Waalse Pijl lelijk ten val, maar buiten een paar schaafwonden had de Britse renner niets. Hij kon zich terug aansluiten bij het peleton en eindigde uiteindelijk nog op een zesde plaats. Afwachten wat de Ineos-renner nog kan betekenen in die andere Waalse klassieker van zondag: Luik-Bastenaken-Luik.