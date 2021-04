Statistieken Waalse Pijl: Alaphilippe iets meer dan 4,5 uur op de fiets, openingsuur zette toon voor snelle koers

Met de Waalse Pijl is de eerste Belgische Ardennenklassieker achter de rug, met Julian Alaphilippe als uiteindelijke winnaar. Het werd weer een koers aan een rotvaart, ondanks een zwaar parcours. Zo werd die trend in het huidige seizoen in ere gehouden.

Tijd om de cijfers er eens bij te halen. De afstand, die lag uiteraard vooraf vast: 193,600 kilometer, van startplaats Charleroi tot de laatste passage over de Muur van Hoei. Winnaar Alaphilippe kwam daar over de streep na 4 uur, 36 minuten en 25 seconden op de fiets gezeten te hebben. Zo werd er een gemiddelde gehaald van 42,024 kilometer per uur.

Bij die snelheid willen we - ironisch genoeg - even stilstaan. U kan er prat op gaan: haast bij elke belangrijke wedstrijd dit seizoen vlammen de renners aan het tempo van het snelste schema richting de finish. Volgens dat snelste schema van 42 kilometer per uur gingen de renners in Hoei binnen zijn om 14u11. Bij een gemiddelde van 40 per uur was dat om 16u25. Het traagste schema hield rekening met een finish om 16u41.

We kennen het eindresultaat: er werd meer dan 42 kilometer per uur gehaald en Alaphilippe was om 16u10 al over de streep gekomen. En dat terwijl de renners toch meerdere keren over de Côte d'Ereffe, de Côte du Chemin des Gueuses en natuurlijk de Muur van Hoei moesten. Ook voor het aanvatten van het plaatselijke circuit stonden er al vijf klimmetjes op het programma.

Het lijkt de nieuwe evolutie om zware wedstrijden zo snel mogelijk af te werken: het tekent het hoge niveau van dit peloton. In de Waalse Pijl van 2021 werd de toon reeds gezet van in het begin, met een pittig openingsuur waarin er serieus doorgeknald werd bij het tot stand brengen van de vroege vlucht. In dat eerste uur werd een gemiddelde gehaald van 46,7 kilometer per uur.

Zo'n snel begin zorgt er dus ook voor dat er aan het einde ook nog een straf gemiddelde over blijft. En dat de schade in een zware finale ook nog kan oplopen. In totaal eindigden 43 renners op een minuut of minder van Alaphilippe. De rest kreeg meer tijdsverlies aangesmeerd. Drie renners kwamen exact een minuut na de winnaar over de streep: Honoré, Vanendert en Mollard.

Honoré, die was aan de voet van de Muur nog even weggesprongen. Dat zegt genoeg over hoe er nog met seconden en zelfs meer gegoocheld kan worden op die latste keer Muur van Hoei. Bovin, Jensen en Peák waren de laatsten die in de uitslag werden opgenomen en arriveerden op de top op 13 minuten en 52 seconden van Alaphilippe. Liefst 29 renners gaven onderweg op. Dat zegt ook voldoende.

Top 15 Waalse Pijl

1. Julian Alaphilippe

2. PrimoŇĺ Roglińć z.t.

3. Alejandro Valverde 6"

4. Michael Woods 8"

5. Warren Barguil 11"

6. Tom Pidcock 11"

7. David Gaudu 11"

8. Esteban Chaves 11"

9. Richard Carapaz 11"

10. Maximilian Schachmann 16"

11. Bauke Mollema 16"

12. Ben Tulett 16"

13. Alex Aranburu 16"

14. Quinten Hermans 16"

15. Patrick Konrad 16"