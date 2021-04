Steels geeft stand van zaken over Evenepoel: "Voor ploeg belangrijk dat hij goed uit Giro komt, het kan alle kanten uit"

Het is stilaan echt wel aftellen naar 8 mei, de dag dat de Giro begint, mét Remco Evenepoel. Wat kunnen we daar nu van hem verwachten? Bij de ploeg laten ze het op zich afkomen. Volgens ploegleider Tom Steels kan het alle kanten uitgaan.

Steels blijft in Extra Time Koers vrij voorzichtig over de mogelijkheden met Evenepoel in de Giro. "We kennen Remco allemaal: karakterieel iemand die ongelooflijk graag wint. Ik ken weinig renners die op alle gebied zo graag winnen. Nu is hij er heel lang uit geweest en heeft hij een hele lange periode moeten revalideren."

Enkel de koers zelf zal antwoord kunnen bieden. "Alles gaat goed, maar hij gaat wel zonder wedstrijd in de benen aan een grote ronde beginnen. Dat is altijd een groot vraagteken, je weet niet hoe het zal gaan. Voor de ploeg is het belangrijk dat hij goed uit de Giro komt. Het kan alle kanten uitgaan."

© photonews

Het bericht doet wel de ronde dat Evenepoel goede waarden haalt en enorme arbeid levert op zijn hoogtestages. "Dat is ook zo en hij is een toptalent, maar tussen wedstrijd en training is er altijd nog een verschil. De inspanning is anders. Je moet ook terug het gevoel te krijgen van in een peloton te rijden. Dat is posttraumatische stress. Stuur aan stuur de finale in gaan, dat is ook iets dat allemaal moet terugkomen."