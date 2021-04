Vlasov en leider Simon Yates laten zich in slotkilometers verrassen door Spaanse berggeit

In de vierde rit in de Ronde van de Alpen was het aan de klimmers. Mannen als Yates, Sivakov, Bilbao dienden dus in het oog gehouden te worden met het oog op mogelijke gevolgen voor het klassement. Het was Bilbao die de ritzege pakte, Yates blijft wel aan de leiding.

Twee grote bergpassen werden aangedaan: de Passo Castrin en de Passo Campo. Op de Passo Castrin toonde Froome zich zowaar een keertje. Samen met Warbasse, Ravanelli en Dina reed de Brit van Israel Start-Up Nation voorop. Dit kwartet kreeg later het gezelschap van Valeter, Ghebreigzabhier, Luis León Sánchez, Großschartner en Pernsteiner. In de aantocht naar de laatste kim werd deze groep echter teruggegrepen. Het was uitkijken naar wat de klassementsmannen zouden doen. Sivakov werd gelost, zijn ploegmaat Martínez zou op hem wachten. Eerst Carthy en vervolgens Vlasov legden hun kaarten op tafel. Simon Yates leek over de beste papieren te beschikken en ging naar de kop van de koers tot bij Vlasov. BILBAO BEGINT OP KOP EN RONDT HET AF Daniel Martin zette nog de achtervolging in op deze twee, maar kwamen ten val tijdens de technische afdaling. In die afdaling keerde Bilbao nog wel helemaal voorin en draaide het uit op een sprint met drie. Bilbao begon de sprint op kop. Yates werd enigszins gehinderd en Vlasov had geen kracht meer over. Gevolg: Vlavov en Yates werden respectievelijk tweede en derde, maar de ritwinst was voor Bilbao.