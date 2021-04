Wie is nu de man van het voorjaar? "Cijfers Wout van Aert liegen niet, Pidcock is de revelatie"

Met de Waalse Pijl is er een nieuwe fase van het seizoen aangevat. Het voorjaar zit er eigenlijk op en dan rest de vraag: wie was de man van het voorjaar? Adrie van der Poel haalde al aan dat dat voor hem Pidcock is. Velen zullen echter toch Van Aert zeggen.

Dat deed ook Dirk De Wolf in Extra Time Koers en hij legde ook uit waarom. "Zijn regelmaat. Gent-Wevelgem gewonnen, Amstel Gold Race gewonnen. Verschrikkelijk sterke Tirreno-Adriatico gereden, waar Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe voor een stuk en Wout zich pijn gedaan hebben." Bondscoach Michael Vanthourenhout knikte bevestigend? "De cijfers van Van Aert liegen niet. Natuurlijk, je hebt renners die een ander programma gereden hebben. Pogačar in de UAE Tour enzo, da's ook fenomenaal." En Pidcock wat is die dan? "De ontdekking, de ontbolstering, de revelatie." ASGREEN KNECHT EN KOPMAN Ook Tom Steels zat aan tafel en die bepleitte de zaak van Kasper Asgreen. "Asgreen is een ongelooflijke teamspeler die knecht is in Tirreno en kopman kan zijn in de Ronde van Vlaanderen. Hij heeft ook die Deense koelheid waardoor hij het af kan maken."