De volgende stap voor revelatie Quinten Hermans? "Meer mogelijkheden op de weg, hij mag ambitie hebben in Giro"

Tijdrijden is vooralsnog niet zijn specialiteit. Wel kunnen we ons afvragen of er met Quinten Hermans een nieuw Belgische klimmer is opgestaan. Na een prima Ronde van het Baskenland eindigde de veldrijder tot zijn eigen verbazing in de top twintig in de Amstel en de Waalse Pijl.

"Quinten heeft heel veel potentieel. Hij heeft hard gewerkt op hoogtestage en ging met een goede Ronde van het Baskenland in de benen naar de Ardennenklassiekers. Dat loont: in de Amstel was hij goed, in de Waalse Pijl heel goed. Quinten heeft veel capaciteiten", is trainer Frederik Veuchelen bij Sporza vol lof over zijn pupil.

PROGRESSIEMARGE

Die laatste is ook niet helemaal verrast dat Hermans het op de Muur zo goed deed. "Een inspanning zoals de Muur van Hoei na een iets kortere wedstrijd ligt hem perfect. We zullen zien hoe ver hij komt in Luik-Bastenaken-Luik of de Giro. Hij heeft in elk geval nog veel progressiemarge op de weg. Alles zit goed om een echt goede wegrenner te worden."

Moet Hermans nu volop voor de weg kiezen? "Ik zal hem zeker niet motiveren om het veld links te laten liggen. Daar is hij zeker zijn plaats waard. Maar Quinten heeft meer mogelijkheden op de weg. Hij zal er beter tot zijn recht komen dan in het veld. Ik denk dat Quinten een betere wegrenner kan zijn dan veldrijder. Maar hij is nog jong. Misschien mist hij nog wat "motor" om zich te tonen in Luik-Bastenaken-Luik."

ONTDEKKINGSREIS

Hoe zou Veuchelen de renner van Intermarché-WG omschrijven? "Quinten is een allround-type: hij is geschikt voor de Brabantse Pijl tot Luik, maar kan ook kleinere rittenkoersen aan. Hij mag ook ambitie hebben in mei in de Giro. Hij kan er ritten uitkiezen en mee de finale kleuren of in een overgangsrit meeglippen in de ontsnapping. Het wordt voor hem een ontdekkingsreis. Maar klassementsambities hoeft hij niet te koesteren."