Selecties L-B-L: Valverde kan bij gooi naar 5de zege rekenen op steun Mas, ook Schachmann gaat voor mooie uitslag

Het is onwaarschijnlijk tot wat Valverde nog allemaal in staat is. Waarom zou hij dan niet Luik-Bastenaken-Luik nog een keer kunnen winnen? Dat zou dan voor de vijfde maal zijn. Hij is alleszins kopman bij uitstek bij Movistar. Bora-Hansgrohe hoopt dan weer Schachmann voorin te zien.

Het oudste Monument in het wielrennen staat zondag op het programma en dus komen de verscheidene ploegen stilaan met hun selecties naar buiten. Bij Movistar kan er uiteraard niet naast Alejandro Valverde gekeken worden. Viervoudig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, viert uitgerekend zondag zijn 41ste verjaardag en was knap derde in de Waalse Pijl.

Zondag heeft Valverde in elk geval met Enric Mas nog een andere sterke klimmer aan zijn zijde. Afwachten hoe ver die zal geraken. Mas behaalde onlangs in de derde rit van de Ronde van Valencia zijn eerste overwinning in een Movistar-shirt, maar speelde geen rol van betekenis in de Waalse Pijl. De andere ploegmaats van Valverde komende zondag zijn Arcas, Jorgenson, Lluís Mas, Serrano en Verona.

Ook bij Bora-Hansgrohe hebben ze een kopman die recent bewees dicht te kunnen eindigen in de grote koersen. Maximilian Schachmann was de enige die meekon met Van Aert en Pidcock in de Amstel Gold Race. Na zijn derde plek daar werd de Duitser tiende in de Waalse Pijl. De andere renners in de selectie van Bora-Hansgrohe zijn Benedetti, Fabbro, Kelderman, Konrad, Schelling en Schillinger.