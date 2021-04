Simon Yates pakt eindzege in Tour of the Alps: "Een fantastisch resultaat"

Felix Großschartner heeft de slotetappe van de Tour of the Alps op zijn naam gezet, maar de eindwinst was wel voor Simon Yates. De Brit van Team BikeExchange had na de laatste etappe heel wat lovende woorden voor zijn ploeg.

Simon Yates gaf een reactie via de officiële website van Team BikeExchange. "Ik ben echt blij dat het een fantastisch resultaat was, de jongens hebben het geweldig gedaan, niet alleen vandaag maar de hele week en we waren echt een team. Ze controleerden van bij de start, reden de hele dag en in de finale waren ze weer fantastisch", aldus Yates. Nu kijkt de klassementsrenner uit naar de Giro. "Ik voel me goed. Nu moeten we gewoon voor onszelf zorgen, proberen niet ziek te worden, proberen niet geblesseerd te raken en proberen om in de best mogelijke vorm aan de start van de Giro te komen."