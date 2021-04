Alaphilippe krijgt herkansing om L-B-L te winnen in regenboogtrui: "Winst in Waalse Pijl geeft me vertrouwen"

Alaphilippe kwam vorig jaar zegevierend over de streep in Luik. Maar de Fransman was niet de eerste die de finish overschreed, dat was Primoz Roglic. Dat Alaphilippe later ook nog gedeklasseerd werd naar plaats 5, maakte het allemaal des te spectaculairder.

Aangezien Luik-Bastenaken-Luik vorig seizoen in het najaar gereden werd, krijgt Julian Alaphilippe een herkansing om in de regenboogtrui La Doyenne te winnen. Hij zou de eerste zijn sinds Moreno Argentin in 1987 die daarin slaagt.

"Luik-Bastenaken-Luik is altijd mijn belangrijkste doel aan het begin van het seizoen", zegt Alaphilippe op de persconferentie van vrijdag. De overwinning in de Waalse Pijl van woensdag gaf de wereldkampioen alleszins vertrouwen. "Het was een bevestiging voor me dat ik goed bezig ben. De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik hebben dezeflde kanshebbers op winst, maar het zijn totaal verschillende races", vergelijkt hij de twee klassiekers.

De nieuwe finish in de straten van Luik speelt alleszins niet in het voordeel van Alaphilippe, die zijn snedige aanval niet meer kan demonstreren in Ans. "De combinatie Saint-Nicolas - Ans ligt me waarschijnlijk beter maar Luik-Bastenaken-Luik blijft een race op mijn lijf geschreven. La Redout en de Roche-aux-Faucons zullen het verschil maken. Ze zijn niet lang, maar ongelooflijk zwaar na een harde wedstrijd", besluti de wereldkampioen van Deceuninck-Quick.Step.