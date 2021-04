Almeida treedt in Luik terug in competitie maar is met nog iets groters bezig: "Meer kan je niet hopen om te doen"

In de Ronde van Catalonië won João Almeida het jongerenklassement. In Luik-Bastenaken-Luik is de Portugees één van de belangrijke pionnen van Deceuninck-Quick.Step om kopman Julian Alaphilippe te ondersteunen. De winnaar van de Waalse Pijl gaat voor de dubbel.

Alaphilippe loofde na de Waalse Pijl nog zijn ploeg en ook in Luik-Bastenaken-Luik zal hij een sterk team rond zich heen moeten hebben. Dan komt het wel van pas om een goede João Almeida aan zijn zijde te hebben. Die kan een stukje hardrijden en kan ook bergop lang mee aan een hoog tempo. Almeida won overigens Luik-Bastenaken-Luik al eens bij de beloften.

Indien Alaphilippe niet in de positie komt om het af te maken, kan Almeida misschien zelfs zelf zijn kans gaan. Het wordt zijn tweede eendagskoers van het seizoen, na deelname aan de Strade Bianche. Voorts reed Almeida de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en dus de Ronde van Catalonië.

JONG DECEUNINCK-QUICK.STEP IN LUIK

"De laatste koers dat ik reed was de Ronde van Cataloniê", knikt Almeida op een online persbabbel. Luik-Bastenaken-Luik is voor hem de eerste koers in een kleine maand. De vorm is vrij goed. We gaan zondag zien hoe de benen zijn." Alaphilippe is een ervaren kopman, maar voorts komt er een jong Deceuninck-Quick.Step aan de start. "Met jongens als Honoré en Knox heb ik al samen gereden en heb ik goede herinneringen."

© photonews

Wanneer we al iets verder kijken is het ook lonken naar wat Almeida dit jaar kan in de Ronde van Italië. "Vorig jaar heb ik een goede Giro gereden - met die twee weken in de roze leiderstrui - en dat probeer ik te herhalen. We hebben zeker doelen in het klassement. We hebben een heel sterke ploeg. Remco Evenepoel zal er ook zijn, we kunnen dus met onze kaarten spelen."

KINDEREN HELPEN DROMEN WAAR TE MAKEN

Almeida is in zijn gedachten ook nog met nog iets groters bezig: zijn rol in de maatschappij. Want zijn Giro van vorig jaar heeft wel wat teweeg gebracht. "Portugal is meer op de radar gekomen. Als ik iets kan doen opdat jonge kinderen in Portugal hun dromen kunnen waarmaken, met de fiets gaan rijden of als wielrenner kunnen doorgroeien naar de WorldTour, zou dat super zijn. Meer kan je niet hopen om te doen."

© photonews

Ook zijn omgang met de media gaat er nu heel anders aan toen dan voor die Giro. Hij wordt nu veel drukker gesolliciteerd. Al maakt Almeida daar geen probleem van. "Op dat vlak is het compleet veranderd, maar op een goede manier."