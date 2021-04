Valpartij in Waalse Pijl houdt Tom Pidcock dan toch weg uit Luik-Bastenaken-Luik

Aanvankelijk was het plan ook om geen Luik-Bastenaken-Luik te rijden en nog een trainingsblok te doen, vooraleer aan zijn mountainbikeseizoen te beginnen. Gezien zijn goede vorm wilde Pidcock zijn voorjaar op de weg toch nog met één wedstrijd uitbreiden. In de aanloop naar de finale van de Waalse Pijl kwam hij echter ten val.

Pidcock reed de koers woensdag wel nog uit en werd zelfs nog zesde op de Muur van Hoei. De Brit zou desondanks met naweeën van zijn val te kampen hebben, waardoor het beter is om nog wat rust in te lassen vooraleer hij aan het mountainbiken gaat.

Bad news for @Tompid fans - he will now miss #LBL, as he's still feeling the effects of his crash at Fleche on Wednesday.



Good news - he's resting up, and will be ready for his first MTB race of the season in Switzerland next weekend 👊 pic.twitter.com/E0XFItlq05