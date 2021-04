Deceuninck - Quick-Step rekent op Masnada voor Ronde van Romandië, ten kost van Vansevenant

Dinsdag 27 april begint de Ronde van Romandië. Tijd dus voor de wielerploegen om hun selectie bekend te maken aan de buitenwereld. Deceuninck - Quick-Step maakte hun zeven namen al bekend. Vansevenant blijft thuis en Masnada moet het gaan doen voor Lefevere en co.

Een rittenkoers van zes dagen is de Ronde van Romandië, 27 april beginnen de renners met een proloog in het Franse Oron-La-Ville. De Belgische Wielerploeg Deceuninck – Quick-Step maakte hun selectie alvast bekend. De Belgen rekenen op Italiaan Masnada voor de eindwinst, dat ten koste van onze landgenoot Mauri Vansevenant.

Vansevenant stond normaal gezien dinsdag aan de start in de Ronde van Romandië, maar de jonge Belgische klimmer is vanmorgen van start gegaan in Luik-Bastenaken-Luik en zal dus niet starten in Oron-La-Ville.

Masnada is een klassementsrenner, hij werd al tiende in de UAE Tour dit seizoen en vijftiende in de Ronde van Catalonië. De klimmer kan waarschijnlijk wel een rol van betekenis spelen in het klassement voor de mannen van Lefevere.

Voor de Italiaan dient de Ronde van Romandië als voorbereiding op de Giro, de Italiaanse rittenkoers start binnen een dikke twee weken in Turijn.

Verder heeft Deceuninck – Quick-Step ook nog Josef Černý, Rémi Cavagna, Dries Devenyns, Iljo Keisse en Ian Garrison geselecteerd voor de Franse rittenkoers.