Greg Van Avermaet gaat nog één keer alles geven dit voorjaar: "Aftellen naar wat rust"

Greg Van Avermaet won (voorlopig) geen klassiekers dit voorjaar, maar hij behaalde wel enkele mooie ereplaatsen. Zo werd onze landgenoot onder meer derde in de Ronde van Vlaanderen en zesde in de E3 Saxo Bank Classic.

Met Luik-Bastenaken-Luik staat zo ook de laatste klassieker van Van Avermaet op het programma dit voorjaar. "De laatste lente klassieker! Aftellen naar wat rust. Laten we eerst nog proberen om een mooi resultaat te halen met het team", aldus Van Avermaet op Twitter.

Last Spring Classic tomorrow! Countdown to some rest ☺️ But first, let’s try to get a nice result with the team. #RoulonsAutrement #RideDifferently (📸 KBLB) pic.twitter.com/kmkQFjFN8L