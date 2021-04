Bauke Mollema tevreden met achtste plaats: "De vijf voorin waren de sterkste renners"

Na zijn elfde plaats in de Waalse Pijl is Bauke Mollema erin geslaagd om top 10 te rijden in Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlander eindigde op de achtste plaats en was daar zelf tevreden over.

Bauke Mollema vertelde het na de klassieker bij zijn wielerploeg Trek-Segafredo. "Ik denk dat de achtste plaats het hoogst haalbare was vandaag. De vijf renners die waren weggereden, waren ook de sterkste renners", legde Mollema uit. "Ik was niet in staat om hen te volgen. Ik kwam daarachter in een kleine groep terecht, maar aangezien ik niet de snelste was, besloot ik om aan te vallen. Ik kreeg Benoot en Hirschi mee en ik haalde de top 10. Ik ben blij met mijn resultaat vandaag", aldus de Nederlander. #LBL21

We hear from @BaukeMollema (8th) after another tough edition of Liege: pic.twitter.com/qkitcU4QFC — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) April 25, 2021