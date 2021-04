De Cauwer vol lof: "Van hem hebben we het laatste nog niet gezien"

Na Luik-Bastenaken-Luik is het wielervoorjaar geëindigd. Pogacar won de Waalse klassieker en José De Cauwer heeft veel lof voor de Sloveen. "Ik word blij van zulke renners: Pogacar brengt frisheid en is een geweldig product om als wielerliefhebber naar te kijken"

“Pogacar plezierde al heel vroeg op het seizoen zijn sponsors door te winnen in de UAE tour”, vertelde José De Cauwer in een interview met Sporza. “Ook in Tirreno-Adriatico maakte de Sloveen indruk, door aanvallend te koersen en te winnen. Nu heeft de renner van het UAE Team als kers op de taart ook nog eens Luik-Bastenaken-Luik gewonnen”

“Pogacar is écht een groot talent. Als je kijkt naar wat hij allemaal al gewonnen heeft met zijn jonge leeftijd: de Ronde van Frankrijk, ritten in de Ronde van Frankrijk, ritten in de Vuelta, dat is gewoon indrukwekkend. We hebben het laatste nog niet gezien van hem…”, aldus José De Cauwer.