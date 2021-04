Michał Kwiatkowski valt net buiten de top 10 in Luik-Bastenaken-Luik, maar: "Eén van de leukste Ardennencampagnes van de afgelopen jaren"

INEOS Grenadiers zakte met heel wat ambitie af naar Luik-Bastenaken-Luik, maar de ploeg moet 'slechts' tevreden zijn met een elfde plaats voor Michał Kwiatkowski. De Pool was al bij al tevreden.

Michał Kwiatkowski was de best geplaatste renner voor INEOS Grenadiers in Luik-Bastenaken-Luik op de elfde plaats. "We hebben het plan goed uitgevoerd en op het einde hebben we agressief geracet. Het was aan ons om de voornaamste kanshebbers te volgen over de Roch-aux-Faucons. Iedereen zag dat ik een beetje miste", aldus de Pool.

Toch is Kwiatkowski al bij al tevreden over zijn prestatie. "We hebben geen spijt, want we hebben ons best gedaan. Iedereen was vastbesloten om vandaag voor de overwinning te gaan. Alle jongens deden geweldig werk. Voor mij is dit één van de leukste Ardennencampagnes van de afgelopen jaren. We hadden echt een goede groep en goede sfeer. We bleven erin geloven dat we vandaag konden winnen. Het was een geweldige week en ik ben trots op deze jongens", concludeerde Kwiatkowski op de officiële website van INEOS Grenadiers.