Tourselectie Jumbo-Visma wordt aangevuld met jonge Deen, Van Aert krijgt belangrijke rol

De Tourselectie van Jumbo-Visma is bekend. De Nederlanders moesten opzoek naar een vervanger voor Tom Dumoulin, die tot vele hun verbazing de fiets een tijdje aan de kant zette. Door de afwezigheid van Dumoulin, wordt onze landgenoot Wout Van Aert nu kopman voor de ploeg uit Nederland.

De kopmannen voor Jumbo-Visma in de Ronde van Frankrijk zijn Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Wout van Aert. Van Aert wordt dus vergezeld door Roglic, die vorig jaar net niet Tour won, en de Nederlander Steven Kruiswijk. Door de afwezigheid van Dumoulin kwam er nog een plekje vrij in de achtkoppige selectie van Visma. Die plaats wordt nu opgevuld door de Deen Jonas Vingegaard, de 24-jarige Deen verdiende zijn plekje in de selectie door een goed voorjaar.

Voor Vingegaard wordt het zijn Tour-debuut. “Ik ben heel blij dat ik erbij ben, de afgelopen periode heb ik veel progressie gemaakt. Ik hoop onze kopmannen verder te helpen in hun strijd voor het geel”, aldus Jonas Vinnegard in een interview met Sporza.