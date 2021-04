🎥 Straf: driejarig zoontje Sagan laat acrobatie zien op de fiets

Peter Sagan beleefde niet meteen zijn beste voorjaar, maar denkt nog niet aan opgeven en wil nog knallen in de Ronde van Romandiƫ. Ondertussen is de opvolging al verzekerd.

Peter Sagan is in voorbereiding op de Giro d'Italia en die voorbereiding loopt via de Ronde van Romandië, die dinsdag begint met een korte proloog van vier kilometer.

Zoontje Marlon Sagan maakte alvast indruk met zijn acrobatenkuren in Romandië. Hij ging lekker van een trapje af.

Geniet gerust mee van de beelden, die werden gedeeld via de sociale media van Sagan. De appel, de boom, u weet wel ...