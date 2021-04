De Cauwer reageert na discussie in Gold Race: "Anders was smaak van 'net niet' blijven hangen" en "Ik geloof in die techniek"

Wout Van Aert reed een bijzonder evenwichtig en constant voorjaar. Op het einde kreeg hij met de Amstel Gold Race dan toch nog wat hij verdiende: een dikke overwinning. "Anders zou de smaak van 'net niet' blijven hangen", aldus José De Cauwer.

"Nu heeft Van Aert er een zege bij in een heel sterk deelnemersveld", aldus de commentator en gewezen bondscoach in Het Laatste Nieuws. "Voor hem is het dus goed dat hij het voorjaar heeft kunnen afsluiten met een overwinning."

Fotofinish

Het was wel kantje-boordje in de Gold Race: "Er is discussie geweest over de fotofinish en of die correct stond opgesteld, maar ik heb een goede uitleg gekregen van de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn."

"Die mensen zijn redelijk opgeleid en nemen dat heel serieus. Dus ik geloof in die techniek", is De Cauwer kristalhelder.