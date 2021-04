Ervaren Belg eindelijk genezen en klaar voor Giro: "Waaraan het lag? Misschien corona, maar dat gaan artsen pas binnen jaar weten"

Neen, het is nog niet zijn seizoen geweest. En ja, er is licht aan het einde van de tunnel. Dat moet richting Milaan leiden.

Jens Keukeleire (32) lijkt eindelijk genezen. De ervaren renner van EF Education-Nippo lijkt zo klaar voor de start van de Giro d'Italia.

"Ik kan opnieuw in competitie. Ik had mijn beste winter ooit achter de rug, maar koersen lukte niet", aldus de West-Vlaming zelf in Het Laatste Nieuws.

Oorzaak?

"Wat de oorzaak van mijn ademhalingsprobleem was? Dat weet ik niet precies. Misschien corona, maar dat zullen de dokters pas binnen een jaar met zekerheid weten."

"Ik ga er nu van uit dat het een opflakkering was van een astmaprobleem waar ik als kind lang mee heb gesukkeld."