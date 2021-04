Motorongeluk is ferme tegenslag in gezin Planckaert: "Dat maakt het extra moeilijk"

Brute pech voor Junior, de zoon van Eddy en Christa Planckaert. De 28-jarige sportieveling ligt in het ziekenhuis.

Junior Planckaert was aan het motorcrossen in de tuin zaterdag, maar viel daarbij lelijk en liep een breuk in het scheenbeen op en gescheurde ligamenten.

Emotionele telefoon

"Ik was opgelucht dat hij nog kon spreken en dat er niets aan zijn hoofd of rug was", aldus moeder Christa in Het Laatste Nieuws.

"Dat hij geen bezoek kan krijgen door de coronamaatregelen maakt het extra moeilijk. We zijn maar heel even naar het ziekenhuis geweest om hem z'n oplader en wat kleren te brengen, maar we moesten dat afgeven aan de receptie en mochten niet op zijn kamer. Junior was heel emotioneel aan de telefoon."