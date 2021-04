Na negen maand geen koers te rijden, start Groenewegen in de Giro: "We kiezen voor zekerheid"

Vorig jaar kwam de Nederlander Dylan Groenewegen in opspraak nadat hij Fabio Jakobsen zwaar ten val bracht tijdens een massaspurt in de Ronde van Polen. Het verdict: negen maanden schorsing. Een dag voordat de Giro van start gaat, is de schorsing voorbij. Groenewegen gaat dus gewoon starten.

Op 7 mei heeft Groenewegen zijn schorsing dus uitgezeten, 8 mei begint de Ronde van Italië. Dat komt heel goed uit voor de Nederlander, Jumbo-Visma heeft hem dan ook opgenomen in de achtkoppige selectie voor de Giro.

“We kiezen voor zekerheid”, zegt Jumbo-Visma ploegleider Merijn Zeeman in een interview met Sporza. “Omdat de Australiër Chris Harper sukkelde met zijn oog, hebben we besloten om het laatste plekje in de selectie van de Giro aan Dylan te geven”

"Dylan is een van onze leiders, maar hij heeft al lang niet meer kunnen koersen door zijn schorsing. We hadden een mooi programma uitgetekend waarmee hij in de schaduw kon terugkeren. Maar door corona was de Ronde van Noorwegen al uitgesteld en het is nog maar de vraag of de andere koersen die hij wou rijden, op de kalender blijven”

“Met de beslissing die we nu maken kiezen we voor zekerheid, na negen maanden zonder koers, wil Dylan graag terug wedstrijden rijden”, aldus Merijn Zeeman.