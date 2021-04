Terugblik met José De Cauwer op strafste stoten van wielervoorjaar: "Ik begreep niet hoe Mathieu dat kon"

Dé man van het voorjaar? Dat is misschien - zoals elk voorjaar - wel José De Cauwer. Met zijn commentaar en duiding is het op zijn zachtst gezegd toch altijd feest.

In Het Laatste Nieuws analyseert hij de sterkste beelden van het wielervoorjaar. Daarbij komt ook de aanval van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche als een absoluut topbeeld naar voren.

Ferm nummer

"Ik dacht eerst dat het niet kon. Mijn eerste gevoel was vertwijfeling. Ik begreep niet hoe Mathieu de wereldkampioen zo vlot kon lossen", aldus De Cauwer.

"Ik was echt onder de indruk en moest denken aan Van Aert die daar drie jaar eerder te voet stond op die klim. Elke koers is anders, dus het is een foute vergelijking. Maar het maakt de demarrage van Mathieu nog indrukwekkender. Een ferm nummer."