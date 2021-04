Van Wilder verrast zichzelf met uitstekende proloog: "Is niet mijn ding"

Na een pittige proloog van 4 kilometer staat Ilan Van Wilder als hoogst gerangschikte Belg op een mooie 12e plaats in de Ronde van Romandië.

Nochtans is een resultaat neerzetten in een tijdrit, vooral in een proloog, niet echt zijn ding. "Helemaal niet maar vandaag voelde alles goed aan, ik ben heel blij met het resultaat", klinkt het bij Van Wilder.

Op het Sky-trio Dennis-Thomas-Porte na staat Van Wilder bij de best gerangschikte renners van de klassementsmannen. "De power was er in de benen, ik ben blij met het vormpeil voor de volgende etappes. We zullen zien wat we met het team kunnen doen de volgende dagen", besluit hij.

Ook ploegleider Marc Reef was tevreden met de tijdrit van de 20-jarige belg. "Alle jongens deden het goed maar Ilan deed het fantastisch voor ons. We zijn blij dat we zo aan de week kunnen beginnen en kijken ernaar uit om onze kansen te grijpen", is de ploegleider hoopvol.