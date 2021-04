Yates op verkenning in Giro: "Op die beklimming kan het verschil gemaakt worden"

Binnen een tweetal weken is het weer zover, dan begint de Ronde van Italië weer. Simon Yates is een van de topfavorieten voor eindwinst. De Brit wil niets aan het toeval overlaten en ging al met een paar ploegmaten enkele cruciale passages verkennen...

De zeventiende etappe in de Ronde van Italië hebben de renners van BikeExchange alvast in hun agenda gezet. In die rit komen er twee passages die het eindklassement van de Giro wel eens zouden kunnen bepalen: de Passo San Valentino en de beklimming van Sega di Ala.

Yates ging met drie ploegmaats al eens naar Italië voor op de twee monsterbeklimmingen te rijden. “Op die beklimmingen kan het verschil zeker gemaakt worden”, zei de Brit in een interview met Cyclingnews.

“Ik had om eerlijk te zijn niet verwacht dat de beklimmingen zo zwaar zouden zijn. De San Valentino mag zeker niet onderschat worden, die zou wel eens cruciaal kunnen zijn voor de einduitslag van de Giro”, aldus Simon Yates.