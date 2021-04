Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen hebben met elkaar gesproken: "We hebben ons hart kunnen luchten"

Door de zware val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen na een manoeuvre van Dylan Groenewegen ging het even niet goed tussen de twee Nederlanders, maar nu zouden ze toch met elkaar gesproken hebben.

Enkele maanden geleden kwam Jakobsen zwaar ten val na een slecht manoeuvre van Dylan Groenewegen. Jakobsen kwam daarbij in een coma terecht en was zelfs even aan het vechten voor zijn leven.

Groenewegen had uiteraard veel spijt, maar hun relatie was door de valpartij even verwaterd. Groenewegen legde echter uit op een persmoment dat er ondertussen wel opnieuw contact is geweest. Zijn reactie staat te lezen bij Wielerflits.

"Vlak voor de Ronde van Turkije hebben we met elkaar gesproken. Daar hebben we ons hart kunnen luchten. Ik ga niet vertellen wat er allemaal gezegd is, want dat hou ik liever tussen ons, maar het was een fijn gesprek", aldus de sprinter van Jumbo-Visma.