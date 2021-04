Franse ploeg in zware financiële problemen: stafleden ontslagen en minder koersen rijden

Het Franse Team Delko zal door financiële problemen minder wedstrijden gaan rijden, ook moet het een paar van zijn stafleden ontslaan. Ploegleider Gorka Gerrikagoita, ex-renner van Euskaltel, is de grootste verliezer door de huidige omstandigheden...

Gerrikagoita, ploegleider van Team Delko, is momenteel werkloos, de Bask is ontslagen bij de Franse ploeg door besparingen. “Het gaat financieel echt slecht met Team Delko. Door mij te ontslaan, moeten ze mij geen loon meer uitbetalen, op die manier kan de ploeg wel weer wat budget uitsparen, ik begrijp de beslissing wel”, zei de, ondertussen, ex-ploegleider van Delko in een interview met La Provence.

De Bask is echter niet de enige die aan de kant wordt gezet door besparingen bij Team Delko. Ook Collega-ploegleider, José Azevedo, drie trainers en een diëtist verloren hun job bij de Fransen.

Dan is er ook nog slecht nieuws voor de renners van Team Delko: wedstrijden kosten natuurlijk ook geld, daarom zal de ploeg ook minder wedstrijden gaan rijden.