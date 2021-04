Het ziet er goed uit voor Vincenzo Nibali: "De kans dat hij de Giro haalt? 100 procent"

Enkele weken geleden viel Vincenzo Nibali op training en het werd al snel onduidelijk of de Italiaanse kopman aan de start van de Giro zou kunnen verschijnen. Martino Donati, de fysiotherapeut van de renner, gaf nu meer informatie.

Zo denkt Donati dat Nibali wel aan de start van de Giro zal kunnen staan. Hij vertelde het bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. "Hij is zeer vastberaden en werkt zeer hard. "De kans dat hij de Giro haalt? 100 procent. Waarom zou hij anders zo hard werken?", aldus Donati.

Het zou een ferme opsteker zijn voor Trek-Segafredo, want Vincenzo Nibali zou de kopman zijn van de Italiaanse wielerformatie in de grote ronde. Nibali won de Giro al twee keer en vorig seizoen eindigde hij op de zevende plaats in het algemeen klassement.