Israel Start-Up Nation maakt selectie bekend voor Giro en heeft klassementambities met Dan Martin

Israel Start-Up Nation heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Italië. Met Dan Martin hebben ze een renner die kan meedoen voor een goede plaats in het algemeen klassement. De Ier werd vorig seizoen nog vierde in het algemeen klassement van de Vuelta.

Ook de knechten van Dan Martin zijn bekend, want naast de klassementsrenner zijn ook Matthias Brändle, Alessandro De Marchi, Patrick Bevin, Alex Dowsett, Davide Cimolai, Krists Neilands en Guy Niv geselecteerd.

We are ready to take on the @giroditalia, starting next week!



🎙️"The main goal for us is to do a top result in the GC with Dan Martin. However, we will also aim for stage wins." - DS, Nicki Sørensen.



