Knappe vierde plaats voor sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert in de Ronde van Romandië: "We staan collectief sterk in deze Ronde van Romandië"

Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert kunnen ze tevreden terugblikken op de tweede etappe in de Ronde van Romandië. Met Andrea Pasqualon hebben ze namelijk een renner die net buiten de top 3 is geëindigd in de tweede etappe.

Andrea Pasqualon eindigde op een knappe vierde plaats in de tweede etappe van de Ronde van Romandië. "Ook al leek het profiel gunstig voor een sprint, er waren 2000 hoogtemeters en het was een erg zware etappe. Ik kon de hele etappe profiteren van de hulp van het team en dankzij het werk dat we gedurende 20 dagen in de Sierra Nevada hebben gedaan, kon ik de opeenstapeling van klimmen aan", legde Pasqualon uit op de officiële website van de Belgische wielerploeg.

"Ik voelde mij sterk in de finale en Bakelants en Taaramae plaatsten mij ideaal in het wiel van Sagan. Ik ben blij met deze vierde plaats, achter renners die uit de klassiekers komen en een beter wedstrijdritme hebben. Ik voel dat we er klaar voor zijn en dat we collectief sterk staan in deze Ronde van Romandië."