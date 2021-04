Peter Sagan aan het feest in eerste rit in lijn Ronde van Romandië

Peter Sagan kan het nog steeds. De renner van BORA-Hansgrohe heeft namelijk de tweede etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. Hij haalde het voor de Italiaan Colbrelli en de Australiër Bevin.

In de Ronde van Romandië stonden er enkele beklimmingen op het programma, maar op het einde van de rit bleven er nog enkele sterke sprinters zoals onder meer Sagan en Colbrelli over. Het was dan ook duidelijk dat zij het onder elkaar gingen uitvechten in de sprint.

In die sprint was Sagan duidelijk een maatje te groot voor de Italiaan. De Slowaak van BORA-Hansgrohe heeft dan ook zijn eerste overwinning beet in de Ronde van Romandië. Colbrelli werd tweede en de Australiër Bevin moest tevreden zijn met de derde plaats.