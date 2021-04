Deze keer wel raak voor Sonny Colbrelli in de Ronde van Romandië

Sonny Colbrelli werd gisteren nog tweede in de tweede etappe van de Ronde van Romandië, maar vandaag heeft hij zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Hij haalde het in een select groepje.

Er stonden heel wat beklimmingen op het programma in de derde etappe, maar door de tegenwind op de laatste beklimming en het harde werk van INEOS Grenadiers raakte niemand echt weg. De overlevers gingen dus onder elkaar uitvechten wie met de zege aan de haal ging.

De pure sprinters waren er niet meer bij, maar met onder meer Colbrelli en Bevin waren er nog wel twee snelle mannen die ook een berg kunnen overleven. Uiteindelijk gingen deze twee het ook onder elkaar uitvechten en Colbrelli was net iets sneller.

Het is de eerste overwinning van de Italiaan dit seizoen. Bevin eindigde op de tweede plaats en Hirschi mocht mee op het podium. Ilan Van Wilder was de eerste Belg in deze etappe op een knappe zevende plaats.