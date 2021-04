Geen Chris Froome op de Olympische Spelen? "We hebben vier plaatsen en Chris is er nog lang niet"

Chris Froome heeft het de voorbije jaren knap lastig om zijn oude niveau terug te vinden. De Britse klassementsrenner is volgens Matt Brammeier, de trainer van de wegploeg van Groot-Brittannië, dan ook onzeker van een deelname aan de Olympische Spelen.

Matt Brammeier vertelde het in een interview bij Cyclingnews. "Ik geef aanbevelingen voor de ploeg, dus ik selecteer hem niet, maar ik kan wel zeggen dat ik denk dat Chris er nog lang niet is. Hij heeft zelf gezegd dat hij er nog niet is en dat hij meer tijd nodig heeft om op snelheid te komen en om op een niveau te komen waarop hij voor die plek kan vechten", aldus de coach.

Er zijn maar vier plaatsen te verdelen en naast Froome zijn er nog heel wat andere Britse renners die wel in vorm zijn zoals Pidcock, de broers Yates, Geoghegan Hart en Hugh Carty. "We hebben vier plaatsen en het is niet makkelijk om je in een ploeg te vechten. Helaas ziet het er voor Chris namens mij in ieder geval niet goed uit", legde Brammeier uit.