José De Cauwer laat zich uit over Peter Sagan: "Niet meer de allesoverheersende Sagan, maar hij hoort er zeker nog bij"

Gisteren toonde Peter Sagan in de Ronde van Romandië dat hij het winnen nog niet verleerd is. Zo haalde hij het in de tweede etappe van onder meer Sonny Colbrelli en Patrick Bevin in de sprint.

José De Cauwer vond het een mooie overwinning van Sagan. "Hij heeft nog steeds de trots om te winnen. Dat zag je aan het feit van hoe hij van het ene naar het andere wiel sprong en er krachtig uit kwam. Het was misschien niet echt een grote zege, maar ik zag hem graag bezig gisteren", aldus de wielercommentator en analist in een interview bij Sporza. Volgens De Cauwer heeft Sagan zeker zijn rol nog in het peloton. "Hij is niet meer de allesoverheersende Sagan, maar persoonlijk denk ik dat hij er zeker nog bij hoort. Hij heeft zijn plaats nog in het peloton."