Net geen overwinning voor Italiaanse sprinter in Ronde van Romandië: "Na morgen is er opnieuw een goede kans voor mij"

Het werd gisteren in de finale duidelijk dat de sprint een duel zou worden tussen Sagan en Colbrelli. Ze waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk bleek Sagan net iets sterker te zijn dan de sprinter van Bahrain Victorious.

Op de officiële website van zijn ploeg, gaf Colbrelli meer informatie. "Vandaag was het een super inspanning van het team en ik had geweldige steun in de finale. Het was een super lead out door Tratnik. Ik ging voor de sprint vanaf 300 meter, maar Sagan volgde mij. Ik ga het na morgen opnieuw proberen, want dan is er opnieuw een goede kans voor mij", aldus Colbrelli.

🎙️ @sonnycolbrelli “It was a super lead out by Tratnik. I went for the sprint from 300m, but Sagan followed me. I’ll try again after tomorrow, which is a good chance for me.” @TourDeRomandie #TDR #RideAsOnehttps://t.co/QOiXdLM9gj