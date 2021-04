Nieuw-Zeelander sprint naar derde plaats in Ronde van Romandië: "Ik verloor veel snelheid toen de sprint begon"

De derde plaats is voorlopig de beste prestatie van Patrick Bevin dit seizoen. De Australiër van Israel Start-Up Nation leek na de rit echter niet helemaal tevreden te zijn, omdat hij snelheid had verloren toen de sprint begon.

De Nieuw-Zeelander gaf meer uitleg op de website van Israel Start-Up Nation. "Het plan veranderde in de laatste 20 kilometer en ik had zowel Reto [Hollenstein] als Alex [Dowsett] om mij in een positie te brengen om te sprinten. Jammer genoeg liet ik mij in de laatste paar honderd meter wat wegzetten en verloor ik echt veel snelheid toen de sprint zich opende. Derde is een mooi resultaat met het sprintersveld hier vandaag", aldus Bevin.

