Eerste podiumplaats voor Marc Hirschi dit seizoen: "Blij dat ik de witte trui kan behouden"

Marc Hirschi doet het goed in de Ronde van Romandië. De jonge Zwitser heeft voorlopig de jongerentrui en met de derde plaats in de derde etappe donderdag heeft Hirschi zijn eerste podiumplaats beet dit seizoen.

In de Ronde van Romandië doet Marc Hirschi het voorlopig uitstekend. De 22-jarige Zwitser staat op de zesde plaats in het algemeen klassement en in de rit van donderdag eindigde hij op de derde plaats. Het was zijn eerste podiumplaats dit seizoen. Hirschi draagt op dit moment ook de witte trui.

Na de etappe van donderdag gaf Hirschi een reactie via de officiële website ven UAE Team Emirates. "Het tempo was moeilijk vandaag sinds de eerste klim van de dag. Op de slotklim waaide het behoorlijk, waardoor het moeilijk was om te blijven aanvallen. In de finale wisten we dat veel van de beste sprinters weg waren, maar er waren nog steeds een paar echt snelle jongens, dus de derde plaats was het best mogelijke resultaat en ik ben blij dat ik de witte trui kon behouden", aldus de Zwitser.