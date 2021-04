Patrick Lefevere mikt nu al op toekomst (tot 2027!) en is erg duidelijk: "Zonder hem bestond de ploeg niet meer"

Patrick Lefevere was afgelopen week in Genève om er te spreken over de toekomst van zijn team. En dat leverde een vruchtbaar gesprek op.

Patrick Lefevere was op bezoek bij mecenas Zdenek Bakala. "Zonder hem zou de ploeg niet meer bestaan ondertussen", is Lefevere duidelijk in Het Nieuwsblad. "Hij zorgt voor de bankgarantie - dat is heel belangrijk. Geld waar vijftien maanden niemand aan kan, veel andere sponsoren en aandeelhouders hebben dat niet graag in hun balansen." Omgekeerde Tinkov "Bakala is een soort omgekeerde Tinkov. Hij moeit zich met niets, maar is heel betrokken en volgt de koers enorm." "Ik werk toe naar sponsoring tot 2027 en Bakala zal de bankgarantie blijven garanderen", aldus nog Lefevere. "Hij wil dat ik CEO blijf. Dat ik 67 ben, is voor hem geen bezwaar. Hij denkt dat ik 100 zal worden en als ik het hem hoor zeggen, dan wil ik het nog geloven ook."