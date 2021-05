Deens kampioene Norsgaard is de snelste in eerste etappe Festival Elsy Jacobs

In Luxembor zijn de vrouwen aan een driedaagse rittenkoers bezig genaamd Festival Elsy Jacobs. De proloog was gisteren voor Lorena Wiebes, de eerste rit in lijn was een prooi voor Emma Norsgaard.

Leidster Lorena Wiebes moest al snel afrekenen met pech want de Nederlandse kwam ten val en kon nooit meer aansluiting vinden met het peloton. Dat peloton slonk naarmaate de wedstrijd vorderde. Hoewel het geen superzwaar parcours was, moesten de rensters toch zevenmaal een klimmetje over van anderhalve kilometer aan vijf procent. Uiteindelijk kwam het tot een sprint en daar Deens kampioene Emma Norsgaard haar snelle benen. De Movistar-rensters is meteen ook de nieuwe leidster Zondag staat de slotetappe van de ronde op het programma in en rond Garnich. Ook dan moeten de rensters heel wat hellingen overwinnen voor ze naar de finish snellen.