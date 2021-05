Movistar pakt één-tweetje in Asturië maar Quintana blijft leider

Movistar is in goede doen de voorbije dagen. De Spanjaard Héctor Carretero was de beste in de tweede etappe van de Ronde van Asturië.

Na de finish bergop van vrijdag waarin Nairo Quintana de macht greep, kwamen de renners aan in dalende lijn. Er ging wel eerst een heel pittige klim van 9 kilometer aan vooraf. De eerste 6 kilometer was het stijgingspercentage gemiddeld 10%, daarna vlakte het meer af. Een groepje van drie onderscheidde zich van de rest. Movistar had met Carretero en Rubio twee pionnetjes mee, ook leider Quintana zat erbij. De Movistar-renners probeerden hun ex-ploegmaat nog wel te lossen maar ze kregen Quintana er niet af. In de sprint was Carretero de snelste, voor Rubio en Quintana. Die laatste blijft wel leider in het klassement.