Nederlandse commentatrice José Been gaat Twitter-rel aan met Patrick Lefevere, die niet terugdeinst

Patrick Lefevere is zonder twijfel een van de meest bekende namen in de wielerwereld. Na een lange staat van dienst heeft hij ook al enkele mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Maar de ploegleider van Deceuninck-Quick.step gaat niets uit de weg.

Op social media deelde de Nederlandse commentatrice José Been een deel van de column van Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. Daarin stond dat de Tsjechische eigenaar Zdenek Bakala ongelooflijk betrokken is bij de ploeg maar zich toch nergens mee moeit. "Hij volgt onze koersen overal via livestreaming op Tiz-cycling en vertelt hoe trots hij is op de prestaties van de ploeg", klinlkt het bij Lefevere.

José Been geeft commentaar bij GCN en kon er niet me leven dat de steenrijke Tsjechische eigenaar naar illegale streamingsites keek om de koers te volgen. "Kan hij geen abonnement van €40 betalen om inkomsten te genereren in het wielrennen? Dat zal niet gebeuren als de rijke eigenaar zelf naar illegale streams kijkt", denkt Been. "Iemand betaalt voor de rechten, dat geld wil Lefevere ook zo graag. Zulke streams leveren niemand wat op", reageert ze nog op een volger.

I remember those times teams wanted a share of the tv broadcast income?



There will be no income if you watch illegal streams like TIZ like the ultra rich owner of @deceuninck_qst does.



Can’t he afford a 40€ subscription to @gcntweet and actually generate income in cycling? pic.twitter.com/yMjzeIp76X — José Been (@TourDeJose) May 1, 2021

Maar Patrick Lefevere zou Patrick Lefevere niet zijn als hij er niet zou op ingaan met een klein steekje terug richting Been. "Lever een goede zender met goeie commentatoren. Dan zouden we met plezier betalen", is het duidelijke antwoord.