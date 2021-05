Stefan Kûng na lelijke valpartij in afdaling Ronde van Romandië: "Zag er lelijk uit, heb geluk gehad"

Stefan Küng kwam vrijdag onzacht in aanraking met het asfalt in de Ronde van Romandië.

Küng zat samen met met hardrijders Bissegger en Jacobs in de vlucht van de dag, ook landgenoot Kobe Goossens was erbij. In een uitgeregende etappe bleven enkel Goossens en Küng nog over in de slotkilometers maar de Zwitserse kampioen kwam pijnlijk ten val.

"Ik viel aan op het voorlaatste klimmetje en kreeg Kobe Goossens mee in het wiel. In de afdaling kon ik bijna niets zien, ik zag achteraf pas dat ik vol over de witte lijn reed", klinkt het bij Küng na afloop van de etappe. "Ik heb enkele schaafwonden en op tv zag het er erger uit dan het was. Maar alles gaat goed met me, ik heb geluk gehad", analyseert hij de pijn.

"Ik wou de rit winnen maar dat is niet gelukt door een eigen fout. Gelukkig heb ik geen zware blessure opgelopen en hopelijk kan ik nog wat herstellen om zondag een goede tijdrit te rijden", blikt hij al even vooruit.