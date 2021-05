Rémi Cavagna de sterkste in slottijdrit Ronde van Romandië, eindwinst voor Geraint Thomas

In de Ronde van Romandië heeft Rémi Cavagna de slottijdrit op zijn naam gezet. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step was sneller dan Bissegger en Geraint Thomas. Thomas is wel de eindwinnaar.

Rémi Cavagna heeft een sterke slottijdrit gereden in de Ronde van Romandië. De Fransman was over 16 kilometer zes seconden sneller dan de Zwitser Stefan Bissegger en 17 seconden sneller dan de Brit Geraint Thomas. Onze jonge landgenoot Ilan Van Wilder reed ook een uitstekende tijdrit, want hij eindigde op de vierde plaats oop 18 seconden van Cavagna. De eindwinst is dan weer voor Geraint Thomas. Hij haalt het met 28 seconden voorsprong op ploegmaat Richie Porte en 38 seconden voorsprong op Fausto Masnada.