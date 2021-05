Astana-Premier Tech maakt Giro-selectie bekend: een Rus moet het gaan doen voor de Kazachen

Ook Astana-Premier Tech heeft zijn achtkoppig-selectie bekendgemaakt voor de Giro. De Kazachen hebben de Rus Aleksandr Vlasov aangeduid als kopman, hij moet het gaan doen voor de ploeg. Zelf liet de Russische renner al weten dat de Giro winnen altijd al een droom was van hem.

“Ik heb nog een eitje te pellen met de Giro, vorig jaar moest ik door omstandigheden na twee etappes stoppen. Ik wil de Giro absoluut uitrijden en in elke etappe alles geven van start tot finish. Ik voel me zowel fysiek als mentaal goed, en wil het maximale resultaat behalen in het eindklassement. Ik besef echter wel heel goed dat het een zware strijd wordt”, aldus Aleksandr Vlasov.

De andere zeven renners van Astana-Premier Tech zijn de volgende: Samuele Battistella, Fabio Felline, Gorka Izagirre, Vadim Pronskiy, Luis Leon Sanchez, Matteo Sobrero en Harold Tejada.