Quinten Hermans mag zich na verdienstelijke klassiekers ook proberen te bewijzen in grote ronde

Quinten Hermans kende een sterke maand april, met een goede beurt in de klimklassiekers en voordien ook al een prima Ronde van het Baskenland. De volgende grote uitdaging laat niet op zich wachten: Hermans gaat voor Intermarché-Wanty-Gobert deelnemen aan de Giro.

Dat stond al langer vast, maar is nu ook officieel. Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heeft immers zijn selectie voor de Ronde van Italië bekendgemaakt en daar maakt Quinten Hermans dus ook deel van uit. Hij is de enige Belg in de selectie. De andere geselecteerden zijn Jan Hirt, Wesley Kreder, Riccardo Minali, Andrea Pasqualon, Simone Petilli, Rein Taaramäe en Taco van der Hoorn.

ETAPPES UITKIEZEN

Hermans liet al weten geen klassement na te streven, maar wel ambitie koestert voor enkele ritten. Hij zal er dus enkele etappes uitkiezen die hem goed liggen om eventueel in de aanval te gaan, in de hoop een goede uitslag uit de brand te slepen.

Sportdirecteur Valerio Piva onderstreept ook nog eens zijn geloof in Hermans en zegt overtuigd te zijn dat hij met zijn explosiviteit de capaciteiten heeft om een etappe te winnen in de Giro. Hermans eindigde in de top twintig in de voorbije Amstel Gold Race en Waalse Pijl en werd zesde in het bergklassement van de Ronde van het Baskenland.