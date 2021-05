Ronde van Romandië komt nu al met info voor editie van volgend jaar

Na een mooie ontknoping - met winnaar Thomas en Porte en Masnada op het podium - richt Romandië zich al op de rittenkoers van volgend jaar. Ook dan zal er immers een Ronde van Romandië op de wielerkalender staan. De organisatie heeft zijn huiswerk reeds gedaan.

Het was dit jaar de 74ste editie van de Ronde van Romandië. Met Geraint Thomas is er weer een mooie naam op de erelijst gekomen. Een traditie die wordt voortgezet, nadat Primož Roglič de twee voorgaande edities op zijn palmares zette.

De organisatie wil er dus ook in 2022 het beste van maken. "De Ronde van Romandië kondigt aan dat de 75ste editie gegeven zal worden in Lausanne", staat te lezen in een persbericht. Volgend jaar gaat de rittenkoers door van 26 april tot 1 mei.

Met Villard-sur-Ollon, Echallens, Valbroye/Granges-Mamand en Aigle zijn er nog al enkele plekken bekend die zeker aangedaan zullen worden. De passage in Aigle is uiteraard geen toeval. In 2022 zal het hoofdkwartier van de UCI daar al twintig jaar gevestigd zijn en dat zal in de Ronde van Romandië nog eens onderstreept worden.