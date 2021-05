Voorzitter UCI: "Het WK wielrennen zal in 2025 plaatsvinden in Afrika"

De UCI bestaat al sinds 1900, en nog geen enkele keer werd het wereldkampioenschap wielrennen georganiseerd in een Afrikaans land. Daar komt in 2025 nu dus verandering in. Dat bevestigt de voorzitter van de UCI, David Lappartient.

Lappartient kondigde aan, tijdens de Ronde van Rwanda, dat het WK wielrennen in 2025 voor de eerste keer in de geschiedenis van de UCI zal plaatsvinden in een Afrikaans land. Een primeur dus… “Al twee Afrikaanse steden hebben zich kandidatuur gesteld om gaststad te worden tijdens het wereldkampioenschap. Dat zijn het Rwandese Kigali en het Marokkaanse Tanger, één van die twee steden zal dus dienen als gaststad. Wie dat zal zijn, wordt op 24 september beslist” aldus de voorzitter van de UCI.