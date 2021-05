"La vita è Bella": Remco Evenepoel is al gaan verkennen in Italië

Remco Evenepoel heeft de reis naar Italië gemaakt en blijft daar niet bij de pakken zitten. Het is nog enkele dagen voor de start van de Giro. Evenepoel zou zich rustig kunnen voorbereiden, maar is toch al een keertje een rit gaan verkennen.

Van die verkenning heeft hij een fotootje op Instagram geplaatst, ogenschijnlijk genomen door zijn trainer Koen Pelgrim. Op het moment van de foto werkte Evenepoel een passage af langs een grindweg. Ook deze momenten worden straks belangrijk in de Giro.

"La vita è bella", schrijft Evenepoel erbij. Wat zoveel wil zeggen als: het leven is mooi. Evenepoel geniet alvast van zijn tijd in Italië en van het feit dat hij weer op en top wielrenner is. En dan moet de Giro nog beginnen. Hopen maar dat deze verkenning alvast zijn vruchten aflevert.