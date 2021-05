Top en flop van de ronderenners: Roglič en Pogačar doen al dromen van nieuwe tweestrijd, Froome vindt zijn draai niet

De eerste vier maanden van het seizoen zijn voorbij. De klassiekers ruimen plaats voor het rondewerk. Al is het niet zo dat de ronderenners stil hebben gezeten. Een aantal van hen hebben al vertrouwen getankt en doen zo uitschijnen dat ze ook in de grote ronden ijzersterk voor de dag zullen komen.

De moeite om al eens de balans op te maken van enkele klassementsmannen over hun aanloop naar de grote ronden en wat dat zegt over het te verwachten vormpeil. We beperken ons tot diegenen die ambities koesteren voor het podium in een grote ronde of die daar in het verleden al stonden. Ook renners als Evenepoel en Nibali, die door blessure wellicht nog niet top zijn, lieten we buiten beschouwing.

TOP

Egan Bernal: nadat hij door het ijs zakte in de Tour van vorig jaar, was het maar de vraag hoe het verder zou gaan met Bernal. Vond het plezier in de koers weer helemaal terug en ook een goed niveau. Zijn tweede plek in de Trofeo Laigueglia, de derde plaats in de Strade Bianche en de vierde plek in de Tirreno zijn daar het bewijs van.

Tadej Pogačar: de Tourwinnaar van 2020 eindigde het voorjaar op een hoogtepunt met winst in Luik-Bastenaken-Luik. Eerder had hij al de UAE Tour en Tirreno gewonnen en was hij derde geëindigd in de Ronde van het Baskenland. Doet in principe in de Tour opnieuw mee voor 'le maillot jaune'.

© photonews

Richie Porte: zijn podiumplaats in de Tour vorig jaar was een beloning voor zijn hele carrière en ook op zijn 36ste is Porte nog altijd niet versleten. De terugkeer naar Ineos gaat hem goed af. Werd tweede in de Ronde van Cataloniê en de Ronde van Romandië.

Primož Roglič: het mislopen van de Tourzege vorig jaar moet een immense ontgoocheling geweest zijn, maar reageerde sterk en moet dit jaar een nieuwe poging kunnen wagen. Pech op de slotdag kostte hem de zege in Parijs-Nice. Won nadien wel de Ronde van het Baskenland en was dicht bij de zege in de Waalse Pijl.

Simon Yates: de ideale aanloop naar je grote doel is nog altijd om de voorbereidingskoers bij uitstek te winnen. Zo gezegd, zo gedaan door Simon Yates. Stelde het in zijn eerste rittenkoersen van het jaar met een top tien. Maakte wel al indruk op de Prati di Tivo in de Tirreno en zette dus de Ronde van de Alpen helemaal naar zijn hand. Klaar voor de Giro.

FLOP

Chris Froome: haalt Chris Froome ooit nog zijn niveau van weleer? De kans lijkt eerder klein dan groot. Blijft anoniem in het peloton rijden en zelfs zijn tijdritten geven geen indicatie van beterschap. Erkende na de Ronde van de Alpen voor het eerst zelf hoe moeizaam alles verloopt. Heeft weinig andere keuze dan door te zetten.

© photonews

Tao Geoghegan Hart: Ineos kwam met verschillende renners sterk voor de dag in de eerste maanden van 2021, maar de Girowinnaar van vorig jaar was er daar niet één van. Was wel tweede in de slotrit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var in februari, maar liet nadien geen goede uitslag meer optekenen. Gaf ook zelf al aan vrij ver van zijn topvorm te zitten.

Steven Kruijswijk: liet een aardige indruk in dienst van Roglič in Parijs-Nice. Trok die lijn evenwel niet door. Een plek net buiten de top twintig in Catalonië en Romandië, daar moet Kruijswijk het mee doen. Zal zich zijn voorjaar anders hebben voorgesteld.

© photonews

Rigoberto Urán: met de komst van een kindje kent hij privé wel het geluk. Sportief zat er nog nergens een uitschieter in voor de nummer 2 uit de Tour van 2017.