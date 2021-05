UCI rankings: Primoz Roglic blijft leider, INEOS Grenadiers komt dichter bij Deceuninck-Quick-Step in ploegenklassement

Vandaag zijn de nieuwe UCI rankings bekendgemaakt. In het individuele klassement is de leiderspositie nog steeds voor Primoz Roglic, terwijl Deceuninck-Quick-Step aan de leiding staat in het ploegenklassement.

Primoz Roglic is nog steeds de leider in het individuele klassement van de UCI. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft 4886 punten, terwijl zijn landgenoot Tadej Pogacar op de tweede plaats staat met 3918 punten. Wout van Aert staat derde met 3811 punten. In het ploegenklassement is de leiding voor Deceuninck-Quick-Step. De Belgische wielerploeg heeft 6518.8 punten, maar INEOS grenadiers komt dichterbij en volgt op de tweede plaats met 6000 punten. Jumbo-Visma staat op de derde plaats met 4950 punten.